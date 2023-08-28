Два жителя Новосибирской области погибли при пожарах за сутки

В Новосибирской области двое мужчин погибли при пожарах 27 августа.

В Новосибирской области за сутки двое мужчин погибли при пожарах. Об этом сообщили в региональном Следкоме.





По данным ведомства, утром 27 августа произошел пожар в поселке Петени Маслянинского района. Послу ликвидации огня спасатели обнаружили тело 47-летнего жителя.

Другой пожар произошел днем на станции Кирзинское. В ходе тушения пожара в частном доме обнаружили погибшего 47-летнего мужчину.

По данным фактам Следственный комитет проводит проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, появились подробности взрыва в Дзержинском районе Новосибирска.