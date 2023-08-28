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общество проиcшествия

Два жителя Новосибирской области погибли при пожарах за сутки

Фото: СКР НСО

В Новосибирской области двое мужчин погибли при пожарах 27 августа.

В Новосибирской области за сутки двое мужчин погибли при пожарах. Об этом сообщили в региональном Следкоме.

Фото Два жителя Новосибирской области погибли при пожарах за сутки 2

По данным ведомства, утром 27 августа произошел пожар в поселке Петени Маслянинского района. Послу ликвидации огня спасатели обнаружили тело 47-летнего жителя.

Другой пожар произошел днем на станции Кирзинское. В ходе тушения пожара в частном доме обнаружили погибшего 47-летнего мужчину.

По данным фактам Следственный комитет проводит проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, появились подробности взрыва в Дзержинском районе Новосибирска.

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Дамир Трубников

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