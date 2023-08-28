Губернатор НСО Травников рассказал о готовности региона к учебному году

В Новосибирской области в новом учебном году в школу пойдут 552 тысячи учеников.

Новосибирская область полностью готова к началу нового учебного года. Об этом заявил губернатор региона Андрей Травников.

По его словам, в учебном году в школах области будут обучаться 552 тысячи учеников, а работать 36 тысяч педагогов.

Кроме этого, в регионе было построено более шести тысяч новых учебных мест благодаря строительству новых зданий и реконструкции существующих, а во всех школах и детских садах были проведены капитальные и текущие ремонты.

Особое внимание уделено организации горячего питания, а также обеспечению безопасности на школьных маршрутах, для чего будет задействовано более 600 автобусов.

Напомним, перед началом учебного года в Новосибирске возникла проблема с кадрами.