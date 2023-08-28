В Новосибирске перед 1 сентября заявили о проблеме с кадрами

В школах Новосибирска не хватает учителей.
Перед началом учебного года в Новосибирске возникла проблема с кадрами. Об этом сообщили во время оперативного совещания в правительстве региона.
В области не хватает 3,6% учителей. Летом в школах было выставлено 1136 вакансий, а свободных мест в учебных заведениях Новосибирска составляет 36%.
Самыми дефицитными профессиями считаются учителя математики, русского и иностранных языков.
Региональное министерство образования планирует решить проблему недостатка педагогов за счет привлечения молодых специалистов, трудовых мигрантов из других регионов и перераспределения нагрузки действующих сотрудников.
Напомним, в экзамене ЕГЭ по литературе 2024 года произошли изменения.