В Новосибирске перед 1 сентября заявили о проблеме с кадрами

В школах Новосибирска не хватает учителей.

Перед началом учебного года в Новосибирске возникла проблема с кадрами. Об этом сообщили во время оперативного совещания в правительстве региона.

В области не хватает 3,6% учителей. Летом в школах было выставлено 1136 вакансий, а свободных мест в учебных заведениях Новосибирска составляет 36%.

Самыми дефицитными профессиями считаются учителя математики, русского и иностранных языков.

Региональное министерство образования планирует решить проблему недостатка педагогов за счет привлечения молодых специалистов, трудовых мигрантов из других регионов и перераспределения нагрузки действующих сотрудников.



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