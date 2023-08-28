Новосибирск сковали 9-балльные пробки вечером 28 августа

Новосибирские водители застряли в пробках вечером в понедельник.

В Новосибирске вечером в понедельник, 28 августа, образовались 9-балльные пробки. Об этом свидетельствуют данные сервиса 2ГИС.

Заторы замечены как на правом берегу, так и на левобережье Новосибирска. Пробки образовались на улице Большевистской, Красном проспекте, Димитровском мосту, проезду Энергетиков и многих других участках.

Кроме того, ситуация на дорогах осложняется авариями и перекрытыми из-за ремонта улицами.

Напомним, накануне в Новосибирске два ребёнка пострадали в ДТП на Красном проспекте.