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общество

Новосибирск сковали 9-балльные пробки вечером 28 августа

Фото: Сиб.фм

Новосибирские водители застряли в пробках вечером в понедельник.

В Новосибирске вечером в понедельник, 28 августа, образовались 9-балльные пробки. Об этом свидетельствуют данные сервиса 2ГИС.

Фото Новосибирск сковали 9-балльные пробки вечером 28 августа 2

Заторы замечены как на правом берегу, так и на левобережье Новосибирска. Пробки образовались на улице Большевистской, Красном проспекте, Димитровском мосту, проезду Энергетиков и многих других участках.

Кроме того, ситуация на дорогах осложняется авариями и перекрытыми из-за ремонта улицами.

Напомним, накануне в Новосибирске два ребёнка пострадали в ДТП на Красном проспекте.

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Александр Борисов
журналист

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