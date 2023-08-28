Официально подтверждена гибель главы ЧВК «Вагнер» Пригожина

Следователи сообщили о результатах исследования тех пассажиров самолёта, рухнувшего в Тверской области.

Глава частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин погиб в результате авиакатастрофы в Тверской области, сообщает Следственный комитет РФ. Экспертиза подтвердила личность погибшего.

Всего на борту разбившегося самолета находилось 10 человек, в том числе представители ЧВК и одна стюардесса. Установлены личности всех пассажиров. Росавиация начала сбор информации об обстоятельствах происшествия и приступила к поиску черных ящиков.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту крушения по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Напомним, ранее представитель «Вагнера» в Новосибирске прокомментировал гибель главы ЧВК Евгения Пригожина.