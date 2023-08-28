Под Новосибирском депутата пытались насильно отправить в психбольницу

В Колыванском суде подходит к концу рассмотрение уголовного дела «санитаров»: трое людей в белых халатах ворвались на сессию Совета районных депутатов и пытались «госпитализировать» одного из них – 71-летнего Виктора Коваленко.

На финишную прямую выходит процесс о «госпитализации» депутата районного Совета Виктора Коваленко: во время сессии 18 февраля 2022 года за ним пришла бригада «санитаров». Молодая девушка и два парня заявили, что народного избранника «ждут» в городской психиатрической больнице.

«Сначала был смех какой-то: вот он Коваленко – вроде серьёзный, седой человек – и его в психиатрическую больницу! Я, конечно, отказался, не пошёл с ними. Хотя девушка, которая представлялась врачом из новосибирской больницы, предлагала мне 6 раз с ними поехать. Был и гомерический хохот, были возмущения многих депутатов: «вы куда пришли? Вы не доводите Виктора Петровича до инфаркта!» — рассказал Сиб.фм сам Виктор Коваленко.

«Санитары» заявили, что принудительная госпитализация нужна, потому что есть заявление от супруги депутата. Позже эта бумага и станет основанием для возбуждения уголовного дела, но не сразу. Сначала Коваленко написал заявление в Следственный комитет, где позже отказали в возбуждении уголовного дела.

«Там фигурирует псевдозаявление моей супруги: якобы она обратилась в новосибирскую психиатрическую больницу по поводу госпитализации меня, — утверждает Виктор Коваленко.

– 1 марта я обратился в полицию с другим заявлением. По поручению зампрокурора района возбудили уголовное дело».

В итоге, в ноябре прошлого года исполнители ролей врача, санитаров и водителя машины скорой помощи из Новосибирска оказались на скамье подсудимых. Александа Бугульминцева, Антона Денисова, Василия Плескача и Анну Тихонову обвиняют по двум статьям УК РФ – в клевете и подделке документов. Судебный процесс уже выходит на финишную прямую.

«Я намерен идти до конца. Сегодня – очередное заседание. Эти «клоуны» признали посредника: им показали фотографию, и они подтвердили, что этот человек им указывал, куда идти и в какой кабинет стучаться, и что говорить»,

- подводит итог расследования Коваленко.

Сейчас липовые «санитары» рассказывают в суде о том, кто их попросил устроить этот спектакль. Только за клевету о том, что лицо страдает заболеванием, квартету грозят обязательные работы, 4 года лишения свободы, а возможно, и трёхмиллионный штраф.

В этом материале Сиб.фм вы найдёте версии Виктора Коваленко о том, кто его «заказал», и как это связано с увольнением через суд главы Колыванского района Евгения Артюхова.