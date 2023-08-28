Под Новосибирском выявили рост заболеваемости сифилисом на 33%

Под Новосибирском зафиксировали рост заболеваемости сифилисом, гонореей и прочими половыми инфекциями.

В Бердске Новосибирской области за полгода специалисты обнаружили 72 новых случая половых инфекций. Об этом сообщил портал «Бердск онлайн».

По словам медиков, с позапрошлого года количество людей, которые заболели инфекциями, передаваемыми половым путем, увеличилось на 44%. В 2021 году специалисты зафиксировали на 33% меньше случаев заболевания сифилисом, нежели в 2022-м.

Врачи связали рост числа случаев с естественной цикличностью инфекции. Они подчеркнули, что ее вспышки повторяются каждые 15-20 лет. Кроме того, сказывается внешняя и внутренняя миграция. Также свою лепту вносит отсроченная диагностика. Дело в том, что в период пандемии COVID-19 проводили меньше скрининговых исследований. На сифилис проверяли лишь граждан перед госпитализацией, а также людей, самих обратившихся к медикам по данному поводу.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирской области почти в два раза выросла заболеваемость псевдотуберкулезом.