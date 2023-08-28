Стало известно о подозрительном пассажире на самолёте Пригожина

СМИ сообщили о человеке с пылесосом на одном из самолётов, на которых ранее летал погибший глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

На борту самолета, который принадлежал Евгению Пригожину, был обнаружен подозрительный уборщик с пылесосом. Инцидент произошел весной на борту Hawker 800 с бортовым номером 02878, который использовался основателем ЧВК «Вагнер» чаще, чем разбившийся Embraer 135BJ Legacy 600, пишет MK.ru.

Появление постороннего вызвало настоящий переполох, так как следователи по делу о гибели самолета Embraer 135BJ Legacy 600 проверяют возможность проникновения на борт воздушного судна постороннего, в связи с версией о закладке взрывного устройства в салон самолета.

Однако, как утверждают сотрудники фирмы-эксплуатанта, отвечающие за безопасность, ни один человек не мог попасть на «пригожинский» борт без паспорта.

Как пишет СМИ, на борту Hawker 800 весной произошёл инцидент во время обслуживания в одном из аэропортов, когда была заказана уборка самолета, о которой не предупредили техника. Он увидел в салоне постороннего человека с пылесосом и передал в службу безопасности, что «на борту кто-то шарится». Сразу же началось выяснение обстоятельств появления в самолете незнакомца, но довольно быстро выяснилось, что уборщик — штатный сотрудник, и его визит был согласован.

Напомним, глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин погиб в результате авиакатастрофы в Тверской области, сообщает Следственный комитет РФ. Экспертиза подтвердила личность погибшего.

Всего на борту разбившегося самолета находилось 10 человек, в том числе представители ЧВК и одна стюардесса. Установлены личности всех пассажиров. Росавиация начала сбор информации об обстоятельствах происшествия и приступила к поиску черных ящиков.