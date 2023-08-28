Управление ветеринарии под Новосибирском оштрафовали за приём бывшего госслужащего на работу

В Новосибирской области организацию оштрафовали из-за нарушения антикоррупционного законодательства.

В Новосибирской области организацию привлекли к административной ответственности за нарушение антикоррупционного законодательства. Проверка, проведенная прокуратурой Доволенского района, выявила нарушение законодательства о противодействии коррупции при трудоустройстве бывших государственных служащих в Государственном бюджетном учреждении «Управление ветеринарии Доволенского района Новосибирской области».

Было установлено, что на работу в учреждении был принят бывший государственный служащий без предоставления сведений о заключении трудового договора на предыдущем месте его службы в установленный законом срок. В результате прокурор района возбудил дела об административных правонарушениях по статье 19.29 КоАП РФ и внес начальнику учреждения представление об устранении выявленных нарушений.

Юридическому лицу было назначено административное наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей, а должностному лицу — штраф в размере 20 тыс. рублей. Организация привлечена к дисциплинарной ответственности.

Напомним, в Новосибирске оштрафовали магазин секс-игрушек из-за вибраторов.