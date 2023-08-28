В Чите человека без штанов уговаривают слезть с балкона многоэтажки

В Чите 28 августа проходит спасательная операция, свидетелями которой стали несколько десятков человек. Мужчину увидели в окне 7 этажа – он снял штаны и сбросил их вниз.

В данные минуты в Чите проходит зрелищная спасательная операция. Мужчина четыре часа назад показался на балконе седьмого этажа. Он снял штаны и чуть не упал.

«Чудом зацепился за окно соседей, согласился спуститься по пожарной лестнице, но в последний момент отказался, — сообщает телеграмм-канал «Подъём».

– Батут спасатели натягивать не стали, «чтобы не спугнуть» и пытаются с помощью психолога уговорить его спуститься по лестнице».

Пока спасательная операция не увенчалась успехом, но собрала множество зевак со всего микрорайона. Мужчина никак не соглашается переместиться на лестницу к спасателям. Помогают унять эквилибриста и соседи снизу.

Также напомним, что ранее Сиб.фм рассказывал о трупе, который уже полдня лежит под окнами многоэтажки на улице Доватора: как утверждают местные жители, они уже позвонили во все спецслужбы.