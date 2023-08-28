В Новосибирске жители многоэтажки уже полдня ждут, когда заберут труп

Жители улицы Доватора в Новосибирске пожаловались, что ритуальные службы уже полдня не могут вывезти тело мёртвого человека из-под окон многоэтажки.

Инцидент произошёл ещё в восемь утра понедельника, 28 августа. Местные жители рассказали, что с раннего утра под окнами по адресу Доватора, 29/1 лежит тело мёртвого человека. В паблике «АСТ-54» очевидцы разместили даже видео.

«Жильцы подъезда его не опознали, вызваны сотрудники полиции. Тело накрыли, до сих пор не увезли. Время 18:30»,

- добавляют к описанию видео очевидцы.

Местные жители возмущены этим фактом, так как во дворе гуляют дети, которые всё это видят. Ряд очевидцев сообщают, что проблемы с вызовом организации, которая занимается вывозом трупов с мест ЧП.

Также сегодня утром Сиб.фм рассказывал, что вчера, 27 августа, спасатели обнаружили тело мёртвого 74-летнего мужчины в одной из многоэтажек на улице Курчатова.