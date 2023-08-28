сегодня
28 августа, 13:28
пробки
5/10
погода
+18°C
курсы валют
usd 94.71 | eur 102.2
сегодня
28 августа, 13:28
пробки
5/10
погода
+18°C
курсы валют
usd 94.71 | eur 102.2
сегодня 11:45
общество проиcшествия

В Новосибирске нашли мёртвого мужчину в запертой квартире на Курчатова

Фото: пресс-служба МАСС

В запертой квартире на улице Курчатова в Новосибирске нашли тело мужчины.

27 августа в Калининском районе Новосибирска нашли тело 74-летнего мужчины в запертой квартире. Об этом сообщили в пресс-службе МАСС.

Квартира на улице Курчатова была заперта, а новосибирец долго не выходил на связь.

«Доступ в квартиру обеспечили, обнаружили мужчину без признаков жизни», — говорится в сообщении.

Как долго мужчина лежал в помещении — неизвестно. Тело передали родственникам и сотрудникам полиции.

Ранее «Сиб.фм» обратился к специалистам и выяснил, в каком состоянии находится жильё после смерти человека и кто занимается «экстремальной» уборкой.

Кроме того, спасатели нашли тела 88-летнего мужчины и 70-летней женщины в домах разных районов города.

ОЦЕНИТЬ статью
0

Диана Джафарова
журналист

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Читайте в