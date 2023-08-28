В Новосибирске нашли мёртвого мужчину в запертой квартире на Курчатова

В запертой квартире на улице Курчатова в Новосибирске нашли тело мужчины.

27 августа в Калининском районе Новосибирска нашли тело 74-летнего мужчины в запертой квартире. Об этом сообщили в пресс-службе МАСС.

Квартира на улице Курчатова была заперта, а новосибирец долго не выходил на связь.

«Доступ в квартиру обеспечили, обнаружили мужчину без признаков жизни», — говорится в сообщении.

Как долго мужчина лежал в помещении — неизвестно. Тело передали родственникам и сотрудникам полиции.

Ранее «Сиб.фм» обратился к специалистам и выяснил, в каком состоянии находится жильё после смерти человека и кто занимается «экстремальной» уборкой.

Кроме того, спасатели нашли тела 88-летнего мужчины и 70-летней женщины в домах разных районов города.