В Кремле сделали заявление о похоронах Пригожина

Представитель президента России высказался о церемонии похорон погибшего главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

Решение о похоронах погибшего в авиакатастрофе главы ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожина будет зависеть от его родственников, сообщил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля уточнил, что точной информации о похоронах нет — она будет обнародована после принятия соответствующего решения.

Напомним, глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин погиб в результате авиакатастрофы в Тверской области, сообщает Следственный комитет РФ. Экспертиза подтвердила личность погибшего.

Всего на борту разбившегося самолета находилось 10 человек, в том числе представители ЧВК и одна стюардесса. Установлены личности всех пассажиров. Росавиация начала сбор информации об обстоятельствах происшествия и приступила к поиску черных ящиков.

Также сегодня стало известно о подозрительном пассажире на самолёте Пригожина.