В Минобороны РФ рассказали о судьбе генерала Суровикина из Новосибирска

О будущем генерала Сергея Суровикина из Новосибирска рассказали в Минобороны РФ.

В Минобороны РФ пояснили судьбу генерала Сергея Суровикина из Новосибирска. Он получил новую должность после увольнения с поста главнокомандующего ВКС РФ. Как сообщает Минобороны РФ, Суровикин стал главой координационного комитета по вопросам противовоздушной обороны при совете в Минобороны СНГ.

«Капитан Армагеддон» был уволен с должности главнокомандующего ВКС РФ 22 августа 2023 года. Его место занял генерал-полковник Виктор Афзалов. Официальной информации о причинах увольнения пока нет, однако его отстранение предполагалось изначально.

В отставку также ушли замгенерала Андрей Юдин и командующий 4-й армией ВКС и ПВО генерал Николай Гостев.

Напомним, что в середине этой недели стало известно, что вместо Сергея Суровикина назначен новый начальник Главного штаба Воздушно-космических сил генерал-полковник Виктор Афзалов. Это породило новые версии того, что могло случиться с «генералом Армагеддон».