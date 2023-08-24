Депутат из Новосибирска Антонов рассказал о назначении генерала Суровикина

На этой неделе появились новости о судьбе генерала Сергея Суровикина из Новосибирска – на его место назначили нового военнокомандующего. Депутат горсовета Ростислав Антонов предположил, когда «генерал Армагеддон» вновь может появиться в информационном пространстве.

В середине этой недели стало известно, что вместо Сергея Суровикина назначен новый начальник Главного штаба Воздушно-космических сил генерал-полковник Виктор Афзалов. Это породило новые версии того, что могло случиться с «генералом Армагеддон».

О судьбе Сергея Суровикина пока нет никакой официальной информации. Накануне депутат, член комитета Госдумы, генерал-лейтенант Виктор Соболев назвал вероятным увольнение Суровикина с военной службы. Впрочем, окончательно решить судьбу «генерала Армагеддона» предстоит президенту РФ Владимиру Путину.

Для примера, командир элитного батальона «Вега» Андрей Панфёров считает, что Суровикин прекрасно выполняет свои боевые задачи и нужен на СВО. Комбат отметил, что не слышал ничего негативного в отношении генерала от верховного главнокомандующего, поэтому уверен, что никаких претензий к Суровикину нет.

Примерно такой же позиции придерживается и депутат горсовета Новосибирска Ростислав Антонов, который сейчас тоже находится в зоне СВО с гуманитарной миссией. Народный избранник и советник губернатора считает, что про Сергея Суровикина мы ещё скоро услышим.

«Я абсолютно не обладаю какими-либо инсайдами о судьбе Суровикина, но могу сказать следующее: всегда надо внимательно читать и слушать то, что говорят официальные источники, в данном случае министерство обороны,

- пояснил Сиб.фм Ростислав Антонов. – Было сказано, что Суровикин оставляет свой пост в связи с выходом на новую работу, поэтому нужно просто сейчас дождаться. Скажу следующее: специалистами такого уровня, как Суровикин не разбрасываются. Его опыт и знания, наверняка, будут востребованы Родиной. Мы все будем следить за информацией, на каком новом направлении генерал сейчас работает. Предлагаю просто подождать, и всё скоро станет известно».

Также напомним, что накануне Сиб.фм рассказывал, почему депутат горсовета Ростислав Антонов поблагодарил активистов, которые требуют его отставки после назначения народного избранника советником губернатора Новосибирской области.