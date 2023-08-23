Депутат горсовета Новосибирска Антонов поблагодарил требующих его отставки общественников

Входящий в состав депутатов горсовета Новосибирска Ростислав Антонов объяснил требование своей отставки, о котором заявили представители организации «Тихий Центр».

Этот скандал начался с того, что 13 августа некая общественная организация «Тихий Центр» опубликовала результаты социологического исследования об эффективности депутатов из Железнодорожного района. Так, по данным этого опроса только 7,7% опрошенных довольны результатами работы Ростислава Антонова, довольными ей оказались 46,2% респондентов, а 46,1% предпочли не отвечать на этот вопрос.

Также в этой общественной организации заявили, что намерены инициировать процедуру отзыва депутата горсовета, так как он якобы мало работает с наказами избирателей. Интересно, что громкие заявления последовали почти сразу, как депутат получил предложение стать советником губернатора Новосибирской области Андрея Травникова по развитию вновь присоединившихся к РФ территорий.

Ростислав Антонов спокойно отреагировал на выпад в свой адрес. Оказывается, с организаторами опроса у депутата давнее противостояние.

"К этой организации имеет отношение Ольга Лесневская, бабушка новосибирской демократии, ранее она входила в состав партии «Яблоко», которая требовала моей отставки, — объясняет Ростислав Антонов. – Партия "Яблоко" пыталась активно противодействовать моему выдвижению в депутаты, позже против меня на выборах выдвигался руководитель регионального отделения, а проиграв выборы, часть актива продолжила деятельность на территории. Сейчас они нашли удобный повод, чтобы начать новый избирательный цикл".

И теперь, когда Ростислав Антонов много времени проводит в Донецке, и было выбрано время для нападения. Хотя депутат горсовета говорит, что ему может написать любой человек в мессенджере или на странице в социальных сетях.

"Ко мне, как к депутату, никто не обращался. Вот, например, отсутствие Сергея Бoйко* их никак не беспокоило. А тут, если полмесяца я в зоне СВО, значит, депутата нет? Это просто неправда. Опрос я комментировать так же не вижу смысла, так как непонятно, как он проводился, Ко мне, как к депутату, никто не обращался",

- прокомментировал Сиб.фм ситуацию Ростислав Антонов.

Как говорит депутат, любые общественники могут потребовать отставки хоть кого, но сейчас обоснованных аргументов в данном случае нет: иными словами, юридические перспективы для отзыва из горсовета Антонова отсутствуют.

«Для меня это просто повод самому отчитаться перед избирателями и работать дальше. У меня в ежедневном режиме работают три помощника, и ещё один на общественных началах. Любой человек, который обратится, получит помощь или консультацию, — подчёркивает Ростислав Антонов.

– Если ситуация сложная – я выезжаю. Недавно мы провели большое мероприятие в Чернышевском микрорайоне, где были проработаны ряд серьезных вопросов этой развивающейся территории. На каждый аргумент мы можем дать внятный ответ».

За это депутат Антонов готов даже сказать спасибо общественникам из «Тихого Центра»: это позволит к 2025 году, когда будут новые выборы в горсовет, чётко рассчитывать свои политические силы.

*Сергей Бoйко признан иноагентом Минюстом РФ 31 марта 2023 года, а в июле этого года его и Хельгу Пирогову лишили депутатских полномочий из-за почти годового регулярного отсутствия на сессиях горсовета Новосибирска.