В Новосибирске в День знаний ожидается дождь с грозами.

В Новосибирске 1 сентября ожидается дождь с грозами. Об этом пишет МК-Новосибирск со ссылкой на начальника отдела метеонаблюдений Западно-Сибирского УГМС Наталью Кичанову.

По её словам, в День знаний новосибирцев ждут умеренные дожди с возможными грозами, а температура воздуха будет составлять от +21 до +23 градусов.

Кроме того, Кичанова отметила, что точная дата окончания регулярных дождей пока неизвестна. До 2 сентября прогнозируются ежедневные осадки, а температура воздуха будет колебаться от +20 до +26 градусов.

Самым тёплым днём на неделе станет 30 августа, когда температура воздуха составит от +24 до +26 градусов без дождей.



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