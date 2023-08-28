В Новосибирске начали последний этап гидравлических испытаний теплосетей от ТЭЦ-2

Последний этап гидравлических испытаний теплосетей от ТЭЦ-2 в Новосибирске начали 28 августа.

28 августа в Новосибирске начали гидравлические испытания теплосетей от ТЭЦ-2 (головной участок). Об этом сообщили в Telegram-канале «СГК Новосибирск».

Эти испытания станут заключительным этапом проверки трубопроводов в 2023 году. Как отмечают в СГК, всё обойдётся без отключения горячей воды у жителей. Единственные места, где пропадёт вода — это «Сибирь-Арена» и станция метро «Спортивная».

Испытания проведут на тепловых сетях на улицах Планировочная, Котовского, Горская и на спуске к пляжу у Октябрьского моста — в Ленинском районе.

«Подъемы давлений в трубах будут проходить до 1 сентября включительно», — предупреждают в СГК.

Если вы заметите выход воды или размыв грунта, то сообщите по телефонам:

— (383) 289-01-45 – колл-центр теплосетевого подразделения СГК; 289-01-47 — начальник смены;

— 051, 227-44-44; 218-68-88 — единая диспетчерская служба мэрии Новосибирска.

Ранее в СГК рассказали о концессионном соглашении с мэрией Новосибирска, в рамках которого до конца года будет модернизирован 61 пункт. В проект вложат более 800 миллионов рублей.