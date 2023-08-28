В Новосибирске живодёры пытались отравить беременную кошку в подвале

В подвале дома в Новосибирске живодёры пытались убить беременную кошку.

Беременную кошку пытались отравить живодёры в подвале многоэтажного дома в Новосибирске. Об этом сообщили в «АиФ-Новосибирск».

В подвале жили несколько бездомных кошек. Животные пытались там согреться, а неравнодушные местные жители подкармливали их. Однако кому-то усатые питомцы не угодили и их решили отравить.

«Котики гибли один за другим, в сильных муках. То ли это сделали работники ЖЭУ, то ли соседи. Виновного не найти. Остаётся рассчитывать на высшую справедливость», — рассказывает местная жительница.

Она смогла спасти только одну кошку. Историей она поделилась с волонтёрами приюта «КиттиКеа», которые забрали кошку и назвали её Феней.

«В первый день у нас Феня хорошо кушала, ходила по делам в лоток. В целом, выглядела нормально, хоть и очень слабой была. Но потом её состояние стало меняться в худшую сторону», — объясняет волонтёр приюта Александр.

Оказалось, что кошка беременна четырьмя котятами. Появились подозрения, что что сердца у трёх малышей не бьются.

«Из четырёх котят с работающим сердечком оказался только один. Он показал нам лапку и мордочку – полностью сформированный котёнок. Он вот-вот должен был родиться. Но кошка была очень слабой, сама родить бы не смогла. Врачи приняли решение удалять матку. Если достанут живого котёнка, то он будет жить», — вспоминает Александр.

Однако четвёртый котёнок тоже погиб во время операции. Сама Феня уже идёт на поправку и ждёт любящего хозяина.

Напомним, что во Всемирный день кошек спасатели из Новосибирска рассказали о боевой подруге Машке.