В Новосибирской области экс-руководитель территориального Росздравнадзора обвиняется в превышении должностных полномочий

В Новосибирской области утвердили обвинительное заключение в отношении экс-руководителя территориального Росздравнадзора.

В Новосибирской области прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего руководителя Территориального органа Росздравнадзора и двух местных жителей. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

По версии следствия, бывший руководитель в сентябре 2021 года допустил второго обвиняемого к осуществлению функций государственного гражданского служащего без необходимых процедур и заключения трудового контракта. Она также поручила подчиненной сотруднице выдать ему служебное удостоверение. Второй обвиняемый представил поддельный диплом о высшем образовании для официального трудоустройства на должность.

Кроме того, руководитель и второй обвиняемый заключили договоры на уборку помещений ТО Росздравнадзора, работы по которым не выполнялись. Предназначенные на оплату денежные средства были похищены и распоряжены по своему усмотрению. Третий обвиняемый — директор коммерческой организации — присоединился к преступной группе, чтобы мошенническим путем похитить бюджетные средства в размере почти 600 тыс. рублей, предназначенные на оплату по государственному контракту на оказание услуг автотранспортного обслуживания.

Обвиняемые составили фиктивные акты приемки выполненных работ по контракту и похитили около 200 тыс. рублей. Они заключили соглашение о расторжении государственного контракта, чтобы скрыть свои преступные намерения. Кроме того, второй обвиняемый намеревался использовать бюджетные средства на ремонт автомобиля своей супруги, но был задержан.

Сейчас уголовное е дело направлено в Центральный районный суд. Для обеспечения исполнения приговора на денежные средства бывшего руководителя наложен арест в размере 100 тыс. рублей. Банковские счета бывшего руководителя и второго обвиняемого, а также автомобиль, принадлежащий супруге последнего, также арестованы.



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