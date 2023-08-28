В новосибирском Академгородке повредили многолетние сосны при ремонте тротуаров

В новосибирском Академгородке в ходе ремонта тротуаров и велодорожек были повреждены корни многолетних деревьев.

В новосибирском Академгородке в ходе ремонта тротуаров и велодорожек были повреждены корни многолетних деревьев. Об этом пишет BFM-Новосибирск.

Жители района обратили внимание на строительную технику, которая обрезает корни деревьев вплотную к березам и соснам. Работы по благоустройству начались в июне 2023 года.

Биологи предупреждают, что через год-два деревья могут погибнуть из-за повреждения корневой системы. Жители Академгородка обращаются в прокуратуру и считают, что происходящее стоит рассматривать в рамках уголовного кодекса: ст. 260 УК РФ («Незаконная рубка, а равно повреждение до степени прекращения роста лесных насаждений или не отнесенных к лесным насаждениям деревьев») ст. 243 УК РФ («Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ»).

На фотографиях, сделанных 27 августа, видно, что строительная техника срезала слой грунта в расстоянии не более чем 30-40 см от ствола деревьев. Из земли торчат поврежденные корни. Экспертам еще предстоит оценить, насколько серьезны эти повреждения.

Главный научный сотрудник Центрального сибирского ботанического сада СО РАН сообщил, что для сохранения деревьев необходимо учитывать условную линию, которая проходит за пределами проекции кроны дерева. Ближе к стволу возникает риск повреждения корней, поэтому работы за этой линией не нанесут дереву существенного вреда.

Представитель мэрии Новосибирска Светлана Гижицкая заявила, что по полученным фотографиям сложно сделать выводы о повреждении корней деревьев. По её словам, для проведения детального обследования территории необходимо дополнительное время.



Напомним, в Новосибирске проведут аукционы на два участка в Академгородке для комплексного развития территорий.