Житель Новосибирской области забил супругу до смерти руками и ногами

В Новосибирской области мужчина получил 10 лет колонии после убийства жены.

В Новосибирской области в городе Куйбышев 31-летний мужчина до смерти избил свою жену. Об это сообщили в Следственном комитете региона.

По данным ведомства, в январе 2023 года обвиненный распивал алкоголь со своей жену, однако между ними произошла ссора на бытовой почве. В ходе конфликта фигурант дела нанес супруге руками и ногами не менее 66 ударов в область расположения жизненно-важных органов. 32-летняя женщина скончалась на месте.

На мужчину возбудили уголовное дело по факту убийства. Суд назначил ему 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Напомним, под Новосибирском мужчина избил до смерти знакомого во время застолья.