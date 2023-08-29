24-летний матрос из Новосибирской области Валерий Литвинов погиб в СВО

Сибиряк был смертельно ранен при выполнении боевого задания.

Во вторник, 29 августа, в Старощербаковском ЦСДК Барабинского района пройдет прощание с 24-летним Валерием Литвиновым, погибшим 16 августа 2023 в ходе СВО. Об этом сообщили в паблике “Новосибирск скорбит”.

Молодой человек родился 28 июня 1999 года в Барабинской районе. Он окончил местную школу, после чего поступил на срочную службу в армию, где остался служить по контракту.

Литвинов принимал участие в СВО с самого начала. Во время исполнения служебного долга он получил смертельное ранение.

Валерия описывают как доброго и отзывчивого человека. У него остались жена, родители и сестра.

После прощания бойца похоронят на кладбище в деревне Старощербаково.

Напомним, в Коченевском районе простились с погибшим на СВО 21-летним Никитой Ощепковым.