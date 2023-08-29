В ходе СВО погиб 21-летний Никита Ощепков из Новосибирской области

Житель Новосибирской области служил по контракту, на родине сибиряка простились с ним.

В Новосибирской области простились с 21-летним Никитой Ощепковым, который погиб в ходе специальной военной операции 7 ноября 2022 года. Об этом сообщила администрация Коченевского района.

Ощепков родился 21 июля 2002 года в рабочем поселке Коченево, вырос в селе Прокудское. В 2018 году он окончил девять классов чикской школы №7 и поступил в Новосибирский технический колледж имени А.И. Покрышкина, где учился на сварщика. Во время учебы ушел в армию, в 2021 году его отправили служить в село Монастырище на Дальнем Востоке. После трех месяцев срочной службы он подписал контракт.

“Весть о его гибели больно отозвалась в сердцах тех, кто знал Никиту, ведь он был очень добрым и любящим сыном, отзывчивым и спокойным, всегда был готов протянуть руку помощи. Выражаем искренние слова соболезнования семье, родным и близким героя. Это огромная утрата для всех нас”, — написали в администрации.

Напомним, ранее в Новосибирской области простились с Анатолием Романовым и Николаем Фроловым, погибшими в зоне СВО.