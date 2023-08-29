Директор филиала РАНХиГС в Новосибирске Олег Фёдоров прокомментировал свое увольнение

Директор филиала РАНХиГС Фёдоров возвращается в Санкт-Петербург.

Директор филиала РАНХиГС в Новосибирске Олег Фёдоров уволился из СИУ по собственному желанию. Об этом он заявил корреспонденту Сиб.фм 29 августа.

«Я перехожу на другую работу. Возвращаюсь домой, в Петербург», — сказал он.

Однако делиться информацией о новом месте работы Фёдоров отказался.

Напомним, тг-канал «Сказочный СИУ» в течение трех лет критиковал работу Федорова на посту директора вуза. По их данным, его место может занять Андрей Осипов из филиала Академии в Волгограде.