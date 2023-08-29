Два ДТП с пьяными водителями произошли ночью в Новосибирске

В Новосибирске пьяные водители устроили две аварии.

В ночь с 28 на 29 августа в Новосибирске случились две аварии с участием водителей в алкогольном опьянении. Об этом сообщается в телеграмм-канале первого заместителя начальника управления ГИБДД по Новосибирской области Андрея Кузнецова.

Сначала, в 01:25 на Старом шоссе, 47-летний водитель “УАЗ ПАТРИОТ” сел пьяный за руль и в дороге столкнулся с попутным трактором МТЗ-82. Водитель спецтехники выполнял уборку дороги.

Второе ДТП случилось в 02:00 на Каменском шоссе. 25-летний водитель “Фольксваген Поло”, не имея прав, не справился с управлением: когда он наехал на земляную насыпь, то улетел в кювет.

Напомним, 27 августа двое детей пострадали в аварии в центре Новосибирска.





