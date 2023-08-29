«Этот цирк каждый год в августе»: жительница Новосибирска два часа простояла в очереди за школьной формой

Мать ученика в Новосибирске заявила о проблеме с доступностью школьной формы.

Жительница Новосибирска пожаловалась на работу одного из магазинов по продаже школьной формы из-за того, что ей пришлось более двух часов простоять в очереди ради её покупки. О проблеме сибирячка рассказала в своём отзыве на сервисе Flamp.

«Заходишь и не веришь глазам, что в магазин школьной формы очередь как в мавзолей, обращение к руководству — решите проблему! провести 2,5 часа в очереди за одеждой к школе ребенку, такое себе удовольствие, администратор улыбаясь на возмущение покупателей заявляет, что этот цирк каждый год в августе, дак может уже что то предпримите, неужели не понятно что люди перед летом боятся брать форму, так как не ясно как вырастет ребенок, летом все в отпусках, поток в августе неизбежен?!?!», — возмущается мать школьника (орфография и пунктуация автора сохранены. — прим. Сиб.фм).

Напомним, на прошлой неделе мэр Анатолий Локоть заявил, что все действующие новосибирские образовательные учреждения уже готовы к очередному учебному году.

Мэр отметил, что детей в школах примерно столько, сколько было в минувшем году. В общей сложности в школах будут проходить обучение 215 864 человека. Показатель 2022 года был на 15 000 меньше.