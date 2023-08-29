Фигуристка Алина Горбачёва пропала после ссоры с тренером

16-летняя спортсменка пропала в Москве при загадочных обстоятельствах.

Российская фигуристка Алина Горбачёва пропала в Москве. Как сообщает фан-клуб спортсменки, она вышла с катка «Чкалов Арена» и ушла в сторону Владимирской церкви. Последнее место, где ее заметили на камере наблюдения, — Волоколамское ш., вл67.

Телеграм-канал «112» утверждает, что спортсменка перед уходом с занятий якобы поссорилась с тренером. Кроме того, источник утверждает, что вещи Горбачёвой обнаружили на Покровской набережной.

Поддерживающая команда Горбачёвой обратилась к общественности с просьбой о помощи. Если у кого-то есть какая-то информация по поводу ее пропажи, то просят написать в бот — @TeamGorbacheva_Official_bot.

Алина Горбачёва — победительница чемпионата России 2023 среди юниоров. В соревнованиях взрослых фигуристов она заняла девятое место. Сейчас ей 16 лет.

Напомним, ранее под Новосибирском пропал 80-летний мужчина с зелёным рюкзаком.