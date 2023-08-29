Какую должность в Минобороны занимает Сергей Суровикин сегодня — данные на 29 августа 2023

Военачальник из Новосибирска Сергей Суровикин продолжает карьеру в Министерстве обороны РФ.

Генерал-полковник Сергей Суровикин останется председателем координационного комитета по вопросам противовоздушной обороны при Совете министров обороны государств СНГ. Об этом сообщило Министерство обороны РФ. Ранее генерал был снят с должности главкома Воздушно-космических сил, а его место вероятно займет генерал-полковник Виктор Афзалов.

Помимо этого, заместитель главкома ВКС генерал-полковник Андрей Юдин и командующий 4-й армией ВВС и ПВО генерал Николай Гостев также покинули свои должности. В настоящее время рассматриваются кандидатуры на их замещение.

Сергей Суровикин родился в Новосибирске и окончил Омское высшее общевойсковое училище имени М. В. Фрунзе. Он имеет богатый опыт службы в различных должностях в мотострелковых войсках и был назначен на различные высокие должности в разных военных округах России. За участие в спецоперации в Сирии генералу было присвоено звание Героя России, а также он является обладателем орденов Мужества, «За военные заслуги», ордена Святого Георгия IV степени и звания «генерал армии».

Напомним, 24-летний матрос из Новосибирской области Валерий Литвинов погиб в СВО.