Невролог Демьяновская предупредила о болезнях, появляющихся из-за работы по ночам

У любителей работать по ночам может развиться сахарный диабет и апатия.

Врач-невролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская рассказала, что ночные бодорствования могут спровоцировать развитие эндокринных заболеваний. Об этом пишет «Газета.Ru».

«Ночной сон тяжело заменить дневным: он менее качественный и глубокий. После пробуждения вечером человек чувствует себя больше разбитым, чем отдохнувшим», — объяснила специалист.

По словам врача, при работе в ночные смены или сутками очень важно следовать ряду правил, чтобы сохранить здоровье. Прежде всего — постараться структурировать график.

«После смены ложиться спать лучше в тишине и, что не менее важно, в темноте. Нельзя исключать физическую активность и правильное питание, стоит употреблять больше овощей и фруктов», — добавила Демьяновская.

Напомним, невролог раскрыла неожиданную причину частых головокружений.