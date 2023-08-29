Никто не видел труп Пригожина? Версии гибели главы ЧВК «Вагнер»

Несмотря на подтверждение гибели основателя ЧВК «Вагнер», разного рода эксперты продолжают строить конспирологические теории вокруг смерти Евгения Пригожина. Сиб.фм приводит самые распространённые версии.

Согласно данным Mash, на месте крушения самолёта с основателем ЧВК «Вагнер» были найдены оружие, боеприпасы и гранаты, что может свидетельствовать о теракте. В разговоре с изданием MK.ru директор музея войск ПВО Юрий Кнутов подтвердил возможность того, что крушение произошло из-за взрыва гранаты на борту. По его словам, взрыв ручной гранаты мог привести к падению самолета. Однако он уточнил, что перевозка гранат должна осуществляться отдельно от запалов и возможно, что в пылу дискуссии кто-то выронил гранату, вызвав ее взрыв.

Евгений Пригожин перед крушением направился в Африку, где записал видео и заявил о продолжении набора в ЧВК. Перед возвращением в Москву глава «Вагнера» и его команда провели напряженные переговоры, возможно, по поводу африканской диспозиции. Военный эксперт отмечает, что подтвердить или опровергнуть версию взрыва гранаты сможет только экспертиза. Если на деталях самолета будут найдены микрочастицы взрывчатого вещества, криминалисты смогут точно определить причину катастрофы.

В социальных сетях также обсуждают возможные версии, о том что Пригожин якобы инсценировал свою смерть. Предположения основаны невозможности доказать факт принадлежности тела главе ЧВК — следствию удалось подтвердить личность погибшего лишь после экспертизы. Впрочем, и это «экспертов» не удивило, так как невозможность увидеть своими глазами тело военачальника вызывает сомнения.

Тягу обывателей к построению конспирологических теорий вокруг личности Пригожина изданию MK.ru объяснила психолог Елена Михайлова. По словам эксперта, в первую очередь подобные настроения связаны с характером основателя ЧВК.

«Евгений Пригожин — истероид, это не плохо и не хорошо, просто тип личности такой. Это следует из того образа публичного поведения, которое он всегда демонстрировал. Бесконечные выступления, съёмки роликов с собой в главной роли, достаточно откровенное и напоказ общение с журналистами, когда он не задумывался о том, что и как говорит, насколько это этично и вежливо, поэтому его ответы, иногда высказанные в ненормативной форме, всегда привлекали внимание и заставляли себя обсуждать», — утверждает она.

Как ранее писал Сиб.фм, глава ЧВК «Вагнер» Пригожин погиб в авиакатастрофе в Тверской области. Следственный комитет подтвердил его смерть по результатам экспертизы.

Возбуждено уголовное дело по факту крушения по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.