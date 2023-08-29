Официально: стала известна новая должность Суровикина после «исчезновения»

Генерал «Армагеддон» Суровикин продолжает занимать должность в Минобороны РФ.

Генерал Сергей Суровикин, ранее занимавший должность главнокомандующего Воздушно-космических сил РФ, перешел на другую работу.

Как сообщает издание MK.ru, он продолжает руководить координационным комитетом по вопросам ПВО при совете в МО СНГ. Согласно данным на сайте Минобороны от 28 августа 2023 года, Суровикин сохраняет эту должность, которую получил еще будучи главнокомандующим ВКС РФ.

Напомним, что в середине этой недели стало известно, что вместо Сергея Суровикина назначен новый начальник Главного штаба Воздушно-космических сил генерал-полковник Виктор Афзалов.

Это породило новые версии того, что могло случиться с «генералом Армагеддон».