Опубликованы имена 16 знаменитостей, умерших в августе 2023 года

В августе мир потерял более десятка известных людей, запомнившихся достижениями в спорте, культуре или политике. Сиб.фм вспомнил биографии 16 личностей, которые оставили след в истории.

1 августа

В возрасте 25 лет скончался актер Ангус Клауд, известный по роли наркоторговца Феса в сериале «Эйфория». Тело артиста обнаружила его мать утром 31 июля в его доме в Окленде, штат Калифорния. Она вызывала врачей, сообщив о возможной передозировке наркотиков. Однако официальной информации об этом нет. За неделю до этого Клауд похоронил отца и тяжело переживал утрату. Он делился с близкими суицидальными мыслями Кроме того, в последнее время он боролся с психическими расстройствами. Ангус Клауд начал кинокарьеру всего два года назад, но уже успел сняться в таких фильмах, как «Северный Голливуд» и «Линия». Его кончина стала шоком для коллег и поклонников.

2 августа

В Санкт-Петербурге на 91-м году жизни скончался известный композитор Александр Колкер. Он был автором более 100 песен и музыки к фильмам.

Его творчество знакомо нескольким поколениям. Среди самых известных песен композитора — «Туман», «Дождик», «Парень с Петроградской стороны», «Карелия», «Стоят девчонки» и другие.

Однако музыкальный талант Колкера проявлялся не только в песнях. Он написал музыку к таким кинофильмам, как «Труффальдино из Бергамо» (12+) и «Трое в лодке, не считая собаки» (0+), а также к спектаклям и мюзиклам.

3 августа

Народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко умерлана 82-м году жизни. За годы карьеры она снялась в более чем 60 фильмах. Актриса пыталась самостоятельно вылечить грипп, в результате чего попала в реанимацию. В больнице ей поставили диагноз опухоль головного мозга и погрузили в медикаментозную кому, подключив к аппарату ИВЛ.

Ирина Мирошниченко была известна театральной игрой, начавшейся в 1965 году на сцене МХАТ им. Горького. Она также снялась в известных фильмах «Я шагаю по Москве», «Вам и не снилось...», «Андрей Рублев», «Зимняя вишня».

В этот же день умер актер Марк Гилпин в возрасте 56 лет от агрессивной глиобластомы головного мозга. Он был известен по роли сына шефа полиции в фильме 1978 года «Челюсти-2» Жанно Шварца.

Глиобластому у Марка Гилпина диагностировали ещё в 2021 году. Он пошёл на поправку, но через несколько месяцев назад опухоль начала расти снова.

5 августа

Американский актер Марк Марголис скончался в возрасте 83 лет. Современному зрителю он наиболее известен ролью наркобарона Гектора Саламанки в сериалах «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу». Там он играл персонажа, который теряет способность говорить и оказывается прикованным к инвалидной коляске. За эту роль он был номинирован на премию «Эмми» в 2012 году.

Кроме того, Марголис снимался в таких фильмах, как «Лицо со шрамом», «Эйс Вентуре» и «Реквием по мечте».

Актер умер после непродолжительной болезни в одной из больниц Нью-Йорка.

6 августа

На 42 году жизни умер бывший вратарь ЦСКА и сборной России Вениамин Мандрыкин. Он был трехкратным чемпионом страны, но его карьера закончилась в 29 лет после трагической аварии.

В ноябре 2010 года Мандрыкин попал в ДТП, в результате которого получил серьезные травмы позвоночника и спинного мозга. Мужчина прошел длительный процесс реабилитации, но он остался парализованным.

30 августа спортсмену могло бы исполниться 42 года.

9 августа

В возрасте 97 лет скончалась народная артистка СССР и России Вера Васильева. Актриса сыграла десятки ролей в кино и театре. Среди самых известных фильмов с её исполнением — «Свадьба с приданым», «Звезда экрана» и «Карнавал», а также спектакли «Безумный день, или Женитьба Фигаро» и «Воительница».

Кроме того, стало известно о смерти художника Джейми Рида. Он был автором знаменитых обложек альбомов Sex Pistols. Одной из его самых известных работ стала обложка к синглу «Боже, храни королеву», на которой была запечатлена Елизавета II.

15 августа

21-летний российский хоккеист Родион Амиров скончался 15 августа. В феврале у спортсмена обнаружили опухоль головного мозга. Амирова вырастил уфимский «Салават Юлаев». Он провел 79 матчей и набрал 18 очков, включая 10 шайб и 8 передач. В апреле 2021 года Амиров подписал трехлетний контракт новичка с канадским клубом «Торонто», после того, как был выбран на драфте НХЛ-2020.

В возрасте 85 лет скончался народный артист Андрей Николаев, более известный как клоун Андрюша. Ранее, 12 августа, было объявлено о его госпитализации из-за острой стадии механической желтухи. Оказалось, что артист действительно находился в плохом состоянии, но от госпитализации отказывался.

19 августа

Народный артист России Игорь Ясулович скончался в 81 год. Он был известен работой в Эктемиме, Театре-студии киноактера и московском ТЮЗе, а также снялся в нескольких кинофильмах. Кроме того, Ясулович преподавал в ГИТИСе и вел мастерскую во ВГИКе.

Но помимо своей творческой деятельности, Игорь Ясулович был известен своими общественными позициями. Он выступал в поддержку Михаила Ходорковского*, Платона Лебедева, Pussy Riot, а также задержанных на Болотной площади в мае 2012 года.

* Признан иностранным агентом по решению Минюста от 20.05.2022.

21 августа

В возрасте 98 лет скончался первый генеральный директор КАМАЗа Лев Васильев. Он возглавлял завод с момента его строительства в 1969 году. Благодаря его усилиям, в феврале 1976 года предприятие выпустило свои первые грузовые автомобили.

В 1981 году он стал генеральным директором производственного объединения «Москвич», а через три года занял пост министра машиностроения для легкой и пищевой промышленности и СССР, который удерживал до 1984 года.

22 августа

Итальянский певец Тото Кутуньо скончался в возрасте 80 лет. Артист умер в больнице Сан-Раффаэле в Милане 22 августа. Ранее он был госпитализирован в связи с продолжительной болезнью, которая ухудшалась в последние месяцы.

Кутуньо был известен своими сотрудничествами с такими знаменитостями, как Адриано Челентано, Джо Дассен, Далида и Ricchi e Poveri. Он стал легендой благодаря песне L’italiano, которая стала хитом не только в Италии, но и во всём мире.

Кроме того, Кутуньо стал победителем «Евровидения-1990», который проходил в Загребе.

23 августа

В Тверской области произошла авиакатастрофа, в результате которой разбился самолет Embraer-135 (ЕВМ-135BJ). Инцидент произошел 23 августа возле населенного пункта Куженкино.

На борту разбившегося джета находились десять человек: три члена экипажа и семь пассажиров. Все они погибли в результате крушения. Среди жертв авиакатастрофы были глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин и его правая рука Дмитрий Уткин. Их имена опубликовали в списке погибших.

27 августа

Скончался известный режиссер Глеб Панфилов. Ему было 89 лет. Весной его госпитализировали после инсульта, а в январе умерла его жена Инна Чурикова. Панфилов — автор сценария и режиссер таких фильмов, как «Иван Денисович», «Васса», «Без вины виноватые», «Утомленные солнцем-2: Предстояние и Цитадель», «В круге первом» и многих других.

В этот же день не стало народной артистки СССР, балерины Светланы Адырхаевой. Она умерла в возрасте 85 лет. Адырхаева была солисткой и педагогом в Большом театре.

Среди самых известных исполненных ею партий — Одетта-Одиллия в «Лебедином озере», Зарема в «Бахчисарайском фонтане», Гаянэ в одноименном балете, Китри в «Дон Кихоте», Хозяйка Медной горы в «Каменном цветке», Мехменэ Бану в «Легенде о любви».