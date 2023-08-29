Под Новосибирском водителя отправили в колонию за пьяное ДТП с пострадавшим

Житель Новосибирской области пострадал в результате аварии с нетрезвым водителем.

В Новосибирской области местного жителя приговорили к лишению свободы за ДТП, которое произошло в состоянии алкогольного опьянения и привело к тяжкому вреду здоровью одного из пассажиров. Как сообщили во вторник в пресс-службе прокуратуры региона, Мошковский районный суд вынес приговор 24-летнему водителю, который признан виновным по статье 264 УК РФ.

В августе 2022 года осужденный двигался по Мошковскому району на автомобиле «Мицубиси Паджеро Айо», находясь в состоянии алкогольного опьянения. В результате ДТП, которое произошло из-за нарушения правил дорожного движения, автомобиль съехал в кювет и перевернулся. Один из пассажиров получил серьезные травмы.

Суд установил наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении и лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на два года. Приговор в законную силу не вступил.

Напомним, на Камчатке начали судить директора турфирмы из Новосибирска после гибели 9 человек.