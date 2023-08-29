Похороны Пригожина: в Кремле высказались о церемонии прощания с главой ЧВК «Вагнер»

Кремль сделал заявление о похоронах погибшего создателя ЧВК «Вагнер».

Кремль не располагает информацией о месте и времени похорон основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Российские власти не могут сказать, будет ли это торжественная церемония.

«Как только будет принято решение, будет обнародовано место и время. Такие решения принимаются вместе с родственниками», — отметил Песков.

Пока не принято решение о том, посетит ли Владимир Путин похороны Евгения Пригожина.

Напомним, глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин погиб в результате авиакатастрофы в Тверской области, сообщает Следственный комитет РФ. Экспертиза подтвердила личность погибшего.

Всего на борту разбившегося самолета находилось 10 человек, в том числе представители ЧВК и одна стюардесса. Установлены личности всех пассажиров. Росавиация начала сбор информации об обстоятельствах происшествия и приступила к поиску черных ящиков.

Также сегодня стало известно о подозрительном пассажире на самолёте Пригожина.