Полиция оцепила Серафимовское кладбище перед похоронами Пригожина

В Санкт-Петербурге готовятся к похоронам погибшего в авиакатастрофе главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

Полиция работает на территории Серафимовского кладбища в Санкт-Петербурге, где, предположительно, сегодня будет похоронен погибший в результате авиакатастрофы основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Об этом сообщает «Фонтанка».

Правоохранительные органы оцепили вход на кладбище, также на территории подготовлены похоронные шатры, пишет СМИ. При этом в местном храме утверждают, что отпевания на сегодня запланировано не было.

Также издание отмечает, что на Богатырском проспекте образовалась пробка. Собеседники «Фонтанки» предполагают, что перекрытие дорог, которое привело к затору, связано с похоронами Пригожина.

Накануне Сиб.фм писал, что Кремль не располагает информацией о месте и времени похорон основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Российские власти не могут сказать, будет ли это торжественная церемония