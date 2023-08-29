Правительство страны заявило об угрозе ядерной войны

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о нарастающей угрозе ядерной войны.

Ким Чен Ын предупредил о растущей опасности ядерной войны в водах у Корейского полуострова, вызванной конфронтационными действиями США, Японии и Южной Кореи.

Лидер КНДР отметил, что воды вокруг полуострова стали крупнейшим районом концентрации военной техники в мире и наиболее нестабильной акваторией с риском ядерной войны. Он также подчеркнул, что ВМС КНДР должны быть постоянно в боевой готовности.

Ранее Ким Чен Ын объявил о планах сделать ВМС Корейской народной армии частью ядерных сил сдерживания государства. Это заявление было сделано во время посещения морского командования в честь Дня ВМС, куда Ким Чен Ын пришел вместе со своей дочерью.

Напомним, в Новосибирске продают металл для ядерных бомб за 3 млрд рублей.