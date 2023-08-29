В Новосибирске продают металл для ядерных бомб за 3 млрд рублей

Житель Новосибирска выставил на продажу Калифорний-252, который используют для изготовления ядерного оружия.

В Новосибирске местный житель Максим разместил объявление о продаже самого дорогого металла в мире — Калифорния-252. Он просит за него три миллиарда рублей. Данный металл используют для изготовления ядерных бомб, а также применяют для лечения от опухолей.

Как рассказал Максим в интервью «МК в Новосибирске», его основная аудитория — это коллекционеры. На его фотографиях видны несколько колб с металлической стружкой внутри.

Калифорний – это металл с высокоэнергетическими альфа-частицами, которые применяют для лечения опухоли. Его использование помогает не повредить при этом здоровые ткани.

Также Калифорний подходит для просмотра металлических конструкций на предмет микропробоин или трещин. Например, корпусов самолетов или космических шаттлов. Еще одна сфера применения — это поиск полезных ископаемых.

Калифорний использовали для создания ядерного оружия, поэтому его распространение контролируют международные организации. В мире его добывают только в двух странах — в США и России.

Напомним, ранее в Новосибирске продавали рецепт Coca-Cola.