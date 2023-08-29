Тля мрёт, как косой косит: названо народное средство от вредителя

Осенью дачники сталкиваются с распространённой проблемой — тля пожирает урожай. Сиб.фм публикует народный способ борьбы с вредителем.

Найден новый метод борьбы с тлей без использования химикатов. Чистотел, растение с ядовитыми свойствами, может стать надежным союзником в защите урожая от вредителей. Оно обладает отличными репеллентными свойствами, которые эффективно отпугивают тлю и других вредителей.

Для приготовления раствора необходимо срезать три средних куста чистотела и залить их 5 литрами воды. Раствор нужно оставить настояться в течение 3 часов, после чего его можно использовать для обработки посадок.

Раствор наносят на растения, особенно на те места, где обнаружена тля. Однако следует помнить, что чистотел ядовит и для человека, поэтому необходимо работать в перчатках и быть осторожным.

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