В небе над Новосибирском в сентябре будет видна комета Нишимура

Жители Новосибирска смогут увидеть одну из недавно открытых комет.

Яркая комета C/2023 P1 (Nishimura), открытая две недели назад, приближается к Земле и может стать видна невооружённым глазом. Комета сейчас видна на предрассветном небе над восточной частью горизонта на границе созвездий Близнецов и Рака.

В разговоре с корреспондентом Сиб.фм сотрудник Большого новосибирского планетария Андрей Никифоров отметил, что увидеть небесное тело в городских условиях сложно, однако такая возможность есть.

«В городских условиях это будет очень трудно, из-за засветки города. Заметно будет только там, где хорошо виден чистый горизонт за пределами города, где нет засветки. Лучше воспользоваться биноклем», — прокомментировал собеседник издания.

1 сентября комета пройдет в 4 градусах выше рассеянного звездного скопления "Ясли" (М44) и в 13 градусах севернее Венеры (-4,6 звездной величины). С 11 по 13 сентября около кометы на утреннем небе будет находиться тонкий месяц Луны с ярким пепельным светом. В южных регионах на заднем фоне кометы будет виден зодиакальный свет.

Последние дни, когда можно будет наблюдать комету перед тем, как она исчезнет в лучах восходящего Солнца, — 11-12 сентября. К этому моменту её яркость может возрасти до +3 звездной величины, а хвост будет появляться над горизонтом ещё до восхода головы. Если комета достигнет ожидаемой яркости, то она будет лёгкой целью для съемки на фотоаппараты и для наблюдений в бинокли на предрассветном небе, отмечают специалисты. При этом есть шанс, что на короткий промежуток времени она станет доступна и для наблюдений невооруженным глазом (с 3 по 11 сентября).

Напомним, в небе над Новосибирском 25 августа заметили шкваловый ворот.