В Новосибирске директором филиала РАНХиГС назначен Андрей Осипов

В Новосибирске в СИУ РАНХиГС сменился руководитель.

Андрей Осипов назначен исполняющим обязанности директора Сибирского института управления (СИУ) РАНХиГС в Новосибирске. Об этом сообщили в пресс-службе академии.

При этом, Осипов остается директором Волгоградского института управления.

Ректор Академии Алексей Комиссаров отметил, что Осипов является опытным управленцем в сфере образования и работает в структурах вуза уже долгое время. По словам Комиссарова, назначение Осипова позволит качественно решить новые задачи, стоящие перед СИУ РАНХиГС. Одной из первостепенных задач нового руководителя будет оценка текущего состояния всех направлений работы и ресурсов филиала, а также решение накопившихся проблем.

Осипов с 2012 года работал заместителем проректора, затем проректором Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. С 2017 по 2019 год Осипов был директором Нижегородского института управления – филиала РАНХиГС, а с 2019 года и по настоящее время он является директором Волгоградского института управления. Он также является советником Алексея Комиссарова и кандидатом экономических наук.



Напомним, директор филиала РАНХиГС в Новосибирске Олег Фёдоров прокомментировал свое увольнение.