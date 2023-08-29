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общество

В Новосибирске до 15 сентября закроют проезд по перекрестку Костычева и Степной

Фото Георгия Ланского / "МК в Новосибирске"

В Ленинском районе Новосибирска объявлено новое ограничение движения.

С 28 августа по 15 сентября в Новосибирске будет закрыт проезд на перекрестке между улицами Костычева и Степной в районе жилого дома № 11а. Об этом сообщил пресс-центр мэрии города.

По данным ведомства, ограничения связаны с аварийным ремонтом теплосетей в этом месте.

Водителей при движении просят руководствоваться временными знаками ПДД.

Напомним, ранее в Новосибирске сузили улицы Октябрьскую и Чаплыгина в центра города из-за ремонта теплотрассы.

#Новосибирск #ограничение движения
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Марина Домрачева
Журналист

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