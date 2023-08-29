В Новосибирске два брата закрылись в квартире — вызволять их пришлось спасателям

Два ребёнка заперлись в квартире в Новосибирске, пока родителей не было дома.

Пожарные спасли детей, оставшихся закрытыми в квартире на улице Мичурина в Новосибирске, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Накануне, 28 августа, родители двух детей —десятилетнего ребенка и двухгодовалого малыша — не смогли попасть домой и сообщили об этом в пожарную охрану. Бойцы ПСЧ №1 прибыли на место через пять минут после вызова и установили автолестницу, чтобы проникнуть в квартиру через окно.

К моменту спасения старший ребенок спал, а младший играл. Оказалось, что малыш закрыл дверь, пока родители вышли ненадолго из дома. Дети остались невредимы, а пожарные открыли двери и впустили родителей.

Напомним, ранее в Новосибирске спасатели в шторм вытащили на берег женщину на сап-борде.