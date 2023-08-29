В Новосибирске художница задолжала МФО 300 тысяч из-за биполярного расстройства

Художница с биполярным расстройством из Новосибирска задолжала МФО 300 тысяч рублей.

Около трёхсот тысяч рублей задолжала микрофинансовым организациям художница c биполярным расстройством из Новосибирска. Она поделилась своей историей с корреспондентом «Сиб.фм».

В 2021 году у Полины (имя изменено по просьбе героини) случился приступ мании. Девушка взяла кредиты в микрофинансовых организациях на 80 тысяч рублей. Спустя неделю она забыла, что совершила накануне. Однако об этом не забыли коллекторы, которые начали угрожать Полине и её семье. Так, задолженность достигла 300 тысяч рублей.

На тот момент Полина уже лечилась от клинической депрессии и не знала, что у неё БАР. Жила девушка одна — никто не мог скорректировать её поведение. Когда она «очнулась», то подумала, что деньги получила за выполненные заказы по работе. Правда выяснилась только спустя некоторое время: начались просрочки по кредитам и Полине начали звонить коллекторы с угрозами.

— Следующие полгода превратились в ад, потому что кредиторы очень агрессивно себя вели. Без инвалидности из-за биполярного расстройства я не могла ничего доказать. В такой ситуации договориться с банками просто невозможно, — рассказывает девушка.

После произошедшего Полина снова обратилась за помощью к психологу, который и перенаправил её к психиатру.

— Я сходила на приём к психиатру, она меня выслушала и начала рассказывать. Всё это время я сидела, схватившись за подлокотники кресла, и думала: «Лишь бы осталась депрессия!». Тогда я даже подумать не могла, что это будет БАР и надеялась на депрессию, — вспоминает Полина.

В судебном процессе с МФО девушка участвует уже два года. Всё это время она пытается уменьшить процент по кредиту. Сейчас идут финальные стадии судов — всё протекает успешно.

— Теперь у меня испорченная кредитная история и сильно потраченные нервы. Но уже не страшно упасть в манию, потому что есть контроль в виде переписок с врачом, друзьями и поддержки партнёра, — заключила Полина.

Полностью с историей Полины можно ознакомиться в материале «Сиб.фм».