В Новосибирске на Бердском шоссе парализовало движение из-за ДТП с фурами

На Бердском шоссе в Новосибирске образовалась огромная пробка.

Во вторник, 29 августа, произошло ДТП с участием двух грузовиков на Бердском шоссе в Новосибирске, что привело к полному парализованию движения. Об этом пишет «АиФ-Новосибирск» со ссылкой на читателей.

По словам очевидцев, авария произошла рядом с выездом из поселка Матвеевка.

«Два грузовика зацепили друг друга. В итоге Бердское шоссе оказалось перекрыто, а пробку приходится объезжать по обочине. У одного из грузовиков пробито колесо», — сообщил читатель.

Согласно данным 2ГИС, пробка растянулась в сторону Новосибирска на несколько километров.

Как ранее писал Сиб.фм, под Новосибирском водителя отправили в колонию за пьяное ДТП с пострадавшим.