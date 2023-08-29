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В Новосибирске осуждённому добавили 13,5 лет колонии за попытку убить сокамерника

Фото: Сиб.фм

В Новосибирске осуждённый получил более 13 лет колонии за избиение сокамерника.

В Новосибирске суд приговорил 26-летнего осужденного к 13,5 годам заключения за попытку убийства своего 51-летнего соседа по камере. Как сообщила пресс-служба прокуратуры региона, инцидент произошел в марте 2022 года в исправительной колонии №2.

Осужденный, дождавшись отбоя, подошел ночью к спящему сокамернику и нанес ему несколько ударов металлической пластиной. Оператор видеоконтроля заметил конфликт и вызвал резервную группу, которая спасла пострадавшего и доставила его в медицинскую часть.

По словам осуждённого, поводом для нападения стало оскорбление со стороны потерпевшего при свидетелях. Однако, не получив извинений, осужденный решил отомстить ночным нападением.

Ленинский районный суд вынес приговор осужденному и назначил ему 13,5 лет строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, под Новосибирском водителя отправили в колонию за пьяное ДТП с пострадавшим.

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Александр Борисов
журналист

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