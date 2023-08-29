В Новосибирске сообщили о вероятном дефиците гостиниц и апарт-отелей

В Новосибирске может наблюдаться дефицит гостиниц и апарт-отелей.

Загруженность гостиниц и отелей Новосибирска на 64% указывает на то, что скоро в мегаполисе будет фиксироваться дефицит коллективных средств размещения. Об этом сообщило издание «РБК-Новосибирск».

В Новосибирске за шесть лет туристов стало больше на 55,6%. Причем их количество продолжит увеличиваться. К 2027 году выручка местных отельеров вырастет до 11,6 млрд руб. в год. Этой информацией поделились в Центре анализа рынков. При этом уже в настоящее время в городе наблюдается нехватка номеров в трех- и четырехзвездочных отелях.

В отелях мегаполиса туристы проводят в среднем 2,2 ночи. Что касается среднего чека за размещение, то речь идет о 3,2 тыс. руб. за сутки. В отелях Новосибирска фиксируется больше всего жителей российской столицы, Подмосковья и прочих регионов Сибири без детей. Это граждане, у которых доход составляет в среднем 35-60 тыс. руб. в месяц. Свыше 150 000 руб. в месяц зарабатывают примерно 9% отдыхающих.

Как ранее писал Сиб.фм, туристы из Новосибирска пожаловались на высокую стоимость отдыха в России.