Туристы из Новосибирска пожаловались на высокую стоимость отдыха в России

Новосибирские туристы заявили о повышении затрат на отпуск внутри России.

Новосибирцы жалуются на высокую стоимость отдыха в России. Жители города, которые выбрали внутренний туризм, оказались вынуждены потратить больше денег, чем те, кто отправился за границу, пишет «BFM-Новосибирск».

По словам отдыхающих в Сочи, на Алтае и в Новосибирской области, цены на проживание и перелеты оказались значительно выше, чем в зарубежных курортах. Например, одна семья из четырех человек потратила 380 тысяч рублей на недельный отдых в Сочи, включая проживание в четырехзвездочном отеле «Sea Galaxy». Эта сумма не включает расходы на еду и развлечения для детей.

Также недоступность внутреннего туризма подтверждают те, кто выбрал Алтай. Несмотря на доступность этого региона для жителей Новосибирска, отдых на Алтае требует серьезных финансовых затрат. Некоторые отдыхающие считают, что отдых на даче является единственным доступным вариантом для россиян с невысокими доходами.

Турбазы и отели в Новосибирской области также вызывают критику из-за высоких цен на проживание. В результате, многие отдыхающие вынуждены отдыхать «дикарями».

Напомним, ранее студентка из Новосибирска рассказала о переезде в США.