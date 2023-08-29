В Новосибирске в районе нового ЛДС изменится схема движения транспорта после 13 сентября

В Новосибирске в районе нового ЛДС произойдут изменения в схеме движения транспорта.

В Новосибирске с первого осеннего месяца текущего года произойдут изменения в схеме организации движения транспорта на участке от площади Лыщинского до ледовой арены. Об этом передали в управлении автомобильных дорог мэрии Новосибирска.

Согласно предоставленной информации, после 13 сентября там появятся дорожные знаки 8.2.4 «Работает эвакуатор» и 3.27 «Остановка запрещена». Введение ограничения требуется для того, чтобы исключить возможные дорожные аварии. Автолюбителей призвали быть внимательными и не игнорировать требования установленных дорожных знаков.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске с 1 сентября автобус №13 придет на смену маршрутке №8. С осени нынешнего года автобус будет ходить по улице Мясниковой до Красного проспекта. Причем из схемы уберут остановочный пункт «Автопорт Калининский».