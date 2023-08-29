В Новосибирске заметили новую уличную танцовщицу в красном

Жители домов на улице Авиастроителей в Новосибирске сообщили о том, что заметили «подружку» известного уличного танцора в красном.

Девушку, как две капли похожую на известного уличного танцора, очевидцы заметили около дома №19 на улице Авиастроителей: дама, одетая в красно-розовые тона, энергично плясала рано утром.

«Мы сначала подумали, что это знаменитый танцор в красном, но это оказалась девушка»,

- сообщил автор ролика в паблике «Инцидент Новосибирск» в социальной сети "ВКонтакте".

В комментариях местные жители также написали, что танцовщицу видят чуть ли не каждое утро. Кто-то предположил, что девушка находится под воздействием наркотиков, кто-то добавил, что её не отпускает «выпускной». Впрочем, нашлись и те, кто считает, что танцовщица просто ведёт незаурядный, но здоровый образ жизни.

Напомним, в Новосибирске уже стал легендой мужчина, одетый точно в такие же тона, который обычно танцует где-то в районе Красного проспекта. В последний раз его видели в начале августа на проезжей части прямо около площади Ленина.